Роспотребнадзор оценил риск распространения чумы в России

Специалисты Роспотребнадзора в оперативном режиме проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски. Это касается, в частности, чумы.

Как уточняет ведомство на официальном сайте, сейчас специалисты противочумных учреждений Роспотребнадзора работают в природном очаге чумы в Монголии. Там подтверждена высокая эпизоотическая активность. Местный житель заболел чумой при разделке туши инфицированного сурка. Мужчину лечат, прогноз благоприятный.

В России расположено 11 природных очагов чумы, семь из них – трансграничные и размещены на сопредельных территориях Казахстана, Монголии, Китая, Азербайджана и Грузии. Роспотребнадзор продолжает мониторинг таких очагов чумы и ежегодно передает в страны СНГ несколько тысяч доз российской противочумной вакцины.

Россиянам опасаться нечего: санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране по этому заболеванию остается стабильной. Последние случаи чумы в России регистрировали свыше десяти лет назад.

Ранее заместитель президента Российской академии образования и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко подчеркивал, что россияне, отправляясь отдыхать в другие страны, нередко за собственные деньги приобретают инфекционные заболевания. Эксперт напомнил, что уже предупреждал об инфекционных опасностях зарубежного отпуска.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что риски возникновения и завоза в Россию новых инфекций остаются весьма высокими. Как подчеркнул политик, России надо обеспечить технологическую независимость в борьбе с инфекциями, чтобы ей "кислород не перекрыли" в любой момент.