Ракова рассказала о переходе столичных больниц на новый формат работы с цифровыми данными

Сотрудники московских больниц получили ИИ-помощника для управления массивами медицинских данных в цифровых витринах ЕМИАС. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, за последние годы все многопрофильные стационары Москвы перевели на электронный документооборот. Благодаря этому удалось собрать колоссальный массив данных. Команды больниц теперь могут самостоятельно анализировать обезличенные исходные данные более чем в 30 специальных витринах. Это даст им возможность изучать информацию о госпитализациях, операциях, исследованиях, назначениях и других процессах.

Для помощи в анализе разработали ИИ-помощника и образовательный курс. Он предусматривает два уровня – начальный и базовый.