Путин на встрече с Матвиенко отметил важность поддержки героев СВО

Владимир Путин в Кремле встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она доложила президенту о результатах работы сенаторов в период весенней сессии.

Принято свыше 300 федеральных законов. Треть из них социальные: демография, модернизация инфраструктуры детского отдыха и, конечно, —поддержка участников СВО и членов их семей. Часть норм касается содействия получении образования, трудоустройства и других мер.

"Это же огромная работа, большое количество людей задействовано. Здесь нужно делать все, для того чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, всё бывает, и люди иногда сталкиваются с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать, вместе с фондом "Защитники Отечества" работать и замечать каждую мелочь, понимая, что мелочей здесь и не бывает", - заявил Путин.