Собянин сообщил об открытии церкви Вознесения Господня в "Коломенском"

В музее заповеднике Коломенское после реставрации открыли церковь Вознесения Господня. О восстановлении одного из первых каменных шатровых храмов на Руси на своей странице в соцсети рассказал мэр Сергей Собянин.

Известный памятник русского зодчества, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО был построен в 1532 году. Он соединяет элементы русского зодчества, готики и ренессанса. Специалисты укрепили кирпичную кладку и восстановили белокаменный декор, позолотили крест и декоративное яблоко на вершине шатра. При этом храму вернули первоначальный облик.

Теперь в дни православных праздников там будут совершаться богослужения. А на нижнем этаже открыта постоянная экспозиция, посвященная истории церкви и обретении Державной иконы Божией Матери.