Мощные ливни накрыли российские регионы: грозы гремят от Подмосковья до Приморья

В Тюменской области чрезвычайная ситуация регионального уровня. Вода в домах поднялась выше, чем на метр. Виной тому - паводок на реке Туре, начавшийся из-за обильных дождей, которые недавно обрушились на Тюмень.

Ситуация с паводком в регионе остается напряженной, признался губернатор области. Уровень воды в Туре продолжает расти. Сегодня он уже составил 877 сантиметров, учитывая, что критическая отметка – 850 сантиметров. Там, где ситуация особенно сложная, сотрудники МЧС откачивают воду насосами. Несколько трасс перекрыто.

"Данное ограничение будет действовать завтрашнего числа до момента ухода воды на уровень отметки сухой отметки дамбы чтобы исключить подтопление и разрушение гидротехнического сооружения", - говорит Евгений Сорокин, заместитель главы города Тюмени.

Коммунальные службы применяют превентивные меры. Из-за паводка питьевую воду начали дополнительно хлорировать. В Роспотребнадзоре заявили, что очистка воды проводится в качестве профилактики. Там, где подтопления только прогнозируются, тяжёлой техникой делают насыпи и дамбы. В первую очередь от возможного стремительного потока воды защищают мосты, переправы и населённые пункты, расположенные в низинах.

"Определены подтопленные дома, определены соответствующие зоны, из которых население эвакуируется и размещается в пунктах временного размещения, в которых обеспечивает их первое очередное жизнеобеспечение. Ситуация держится на контроле администрации города Тюмени", - говорит Виталий Флянц, директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

От последствий сильных ливней страдают и жители Приморского края. Синоптики прогнозируют подъём рек до полутора метров. В Уссурийском округе объявлено штурмовое предупреждение. Сейчас в регионе погода резко испортилась. Затяжные дожди сопровождаются сильными грозами. Как впрочем, и в Москве. Жара, которая стояла последние несколько дней, резко сменилась проливными дождями. А новыми тёплыми днями погода порадует только на выходные.