Предводитель киевского режима Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, прибыл в Белый дом, где его примет президент США Дональд Трамп. Официально Зеленский прилетел в Соединенные Штаты на церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), но решил использовать поездку в своих интересах.

Ради новой встречи с Трампом Зеленский, прежде предпочитавший милитари-стиль и не гнушавшийся мятой спортивной одеждой даже при общении с высокопоставленными политиками, приоделся. На утратившем легитимность президенте Украины — черный пиджак и темные брюки. При этом Зеленский решил обойтись без галстука.

Источники утверждают, что главарь киевского режима собирается просить Трампа об ускорении поставок систем ПВО Patriot и ракет к ним, а также об углублении сотрудничества в производстве вооружений. Как пишет Financial Times, задача Зеленского на этой встрече "будет заключаться в убеждении Трампа в том, что поддержка Украины отвечает интересам США".

Ирландский журналист Чей Боуз указал на забавную деталь в визите Зеленского в США, которая красноречиво говорит об отношении Трампа к своему гостю. Встречать прибывшего у самолета не явился никто, кроме украинского посла в Вашингтоне. Как подчеркнул Боуз, Трамп "уже его игнорирует", а значит, "нас ждут интересные события" (цитаты по РИА Новости).