Российские бойцы продолжают удары по портам и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новых успехах в этом направлении рассказали во вторник, 28 июля, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем MAX-канале, барражирующими боеприпасами и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Николаев объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения. Удары наносились также по резервуарам с горюче-смазочными материалами.

Наряду с этим на переходе морем примерно в 11 километрах к востоку от Одессы российские дроны поразили сухогруз, который доставлял военные грузы в порты Одесса и Черноморск.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что ВС России продолжают выбивать военный и околовоенный потенциал Украины, поскольку "знают, что они делают".

Главарь киевского режима Владимир Зеленский 23 июля подтвердил, что украинские порты не смогли принять ни одного судна в течение предшествовавших суток. Эксперты предупредили: прекращение работы иностранных судоходных компаний с портами Украины ударит по агропромышленному комплексу страны, которая является самой важной статьей украинской экономики.