Американские гастроли у Зеленского уже совсем не те, что раньше. Вместо красной дорожки - трап похожего цвета. Даже, руку пожать некому, кроме собственного пилота. Из встречающих — только члены экипажа и посол Украины в США.

Впрочем, официально этот тур похоронный: главарь террористического режима приехал на церемонию прощания с близким по духу сенатором-русофобом Линдси Грэмом (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Переговоры с Дональдом Трампом изначально были запланированы в закрытом от прессы режиме. Что именно собирается выпрашивать, Зеленский рассказывал заранее: новые антироссийские санкции, поставки ракет к комплексам Patriot, ускорение лицензированного производства этих ЗРК на Украине, продвижение дроновой сделки. Взбунтовалась обычно даже очень сочувствующая Украине демократическая пресса: мол, американцам самим всего мало. Политико-дипломатическое урегулирование - где-то в конце составленного Зеленским списка тем для обсуждений. Но он и не за этим приехал. А вот некое перемирие в воздухе, то есть, очередная передышка для перевооружения, ВСУ очень даже нужны. Хотя и не стыкуется с разрекламированной дроновой программой, которую украинцы пытаются продать всему миру.

К визиту в Вашингтон бродячий артист расширил репертуар. Теперь он играет роль не только защитника Европы, но и всего мира. Ябедничает на Северную Корею и Иран, которые якобы помогают России. Но Украина, оказывается, уже не столько сама нуждается в защите, сколько готова атаковать. Пока, правда, только гражданские суда Ирана. Издание Wall Street Journal пишет: ВСУ нанесли удар по иранскому торговому судну в Каспийском море именно накануне визита Зеленского в США. Главарь режима надеется, что ему теперь есть чем парировать знаменитую фразу Трампа "у Украины нет козырей". Американская пресса сейчас оказывает киевскому гастролеру информационную поддержку: тиражирует миф о том, что хозяин Белого дома изменил свое отношение к хамоватому попрошайке. Но прогнозировать дальнейшее развитие событий заокеанские репортеры не готовы.

"Киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности. Киевский режим напал и осуществил террористическую атаку в отношении Федеративной Республики Германия, взорвав "Северный поток". Нанес удар по Казахстану, потому что ударил по инфраструктуре КТК. Взорвал торговое судно иранское в Каспийском море. Это ещё раз подчёркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции. Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле сообщили: рабочие контакты между Россией и США по украинскому урегулированию продолжаются. Москва сворачивать диалог не намерена и открыта к обсуждению новых инициатив. Но тех, которые могут привести к долгосрочному и справедливому миру.