Встреча президента США Дональда Трампа с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским во вторник, 28 июля, оказалась весьма непродолжительной.

Как сообщают местные СМИ, главарь киевского режима провел в Белом доме всего лишь около часа. При этом в пресс-пуле Белого дома подметили, что гостя впустили в резиденцию американского лидера не через парадный вход, а через боковую дверь.

Тем временем The American Conservative пишет, что визит Зеленского в Вашингтон состоялся на фоне сохранения плачевной для Украины динамики на фронте. Атаки ВСУ на Россию никак не меняют ситуацию там, где это действительно важно.

Американское издание подчеркивает, что российские войска продолжают "перемалывающее" наступление в Донбассе. На этом фоне перспектива установления Россией контроля над всей территорией Донбасса остается весьма реалистичной.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высоко оценил эффективность атак ВС России на портовую инфраструктуру и суда украинских националистов. Как отметил эксперт, "Одесса теперь не рабочий порт", причем "на обозримое будущее". Российские удары лишают Украину притока финансов, поскольку страна осталась без возможности экспорта. Это "душит украинскую экономику" (цитата по РИА Новости).