МЧС Москвы распространило предупреждение из-за грозы

В Москве до позднего вечера вторника, 28 июля, ожидается сильный ливень, гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Как подчеркивает столичный главк МЧС в своем MAX-канале, из-за опасных метеорологических условий необходимо соблюдать меры предосторожности. Автомобилистов просят не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, а также аккуратно вести транспортное средство на дороге.

Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Из-за грозы в Москве установлен предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности. Он будет действовать до 21:00 мск. В Подмосковье действует "желтый" уровень опасности, причем предупреждение из-за дождя останется в силе до 21:00 среды, 29 июля, следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России.

Метеоролог Татьяна Позднякова объяснила в своем MAX-канале, что такое буйство стихии связано с тем, что центр Москвы оказался в самой активной части фронта окклюзии. Вечерняя порция осадков будет вызвана формированием частного циклона практически над столицей.