Брюссель планирует внести в черные списки по России около 1,6 тысячи компаний — они, по версии европейских чиновников, так или иначе содействуют российской специальной военной операции.

Как пишет Bloomberg, в случае реализации этой задумки объемы антироссийских санкционных списков Евросоюза увеличатся сразу в полтора раза. Рестрикции в этом случае затронут юридические лица с годовым оборотом более 20 миллиардов долларов и численностью сотрудников свыше 265 тысяч человек.

Однако, подчеркивает агентство, такие санкции окажут еще меньший эффект на российскую экономику, чем предыдущие пакеты ограничительных мер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про попытки Запада обрушить российскую экономику посредством санкций, предупреждал: больнее от этого станет самим европейцам. Хотя мы оказались "в идеальном кризисе", его польза несомненна — он "скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией".

Российский лидер Владимир Путин указывал, что внешнее давление на Россию сохраняется, но наша страна нашла пути дальнейшего развития. Как пояснял президент, мы расцениваем глобальные проблемы не как угрозу, а как колоссальные возможности, открывающие новые перспективные рынки и направления деятельности.