Путин велел пересмотреть договоры о военно-техническом сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном

Президент России Владимир Путин поручил обновить положения договоров о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Казахстаном и Узбекистаном.

Как уточняется в соответствующем распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации, глава государства принял предложение российского кабмина о расширении ВТС с указанными государствами.

Договор о военно-техническом сотрудничестве с Казахстаном не пересматривался с конца 2013 года, с Узбекистаном — с ноября 2016 года.

Ранее Россия и Казахстан провели очередной Форум межрегионального сотрудничества, на котором лично присутствовали главы государств. Владимир Путин позитивно оценил обширные перспективы для наращивания сотрудничества в области транспорта и логистики. Он также напомнил про 70 совместных проектов на 30 миллиардов долларов.

О заинтересованности в углублении отношений с Узбекистаном рассказал ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин. Во время визита в Ташкент политик напомнил: Россия входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и в приоритетном порядке занимается реализацией договоренностей, достигнутых лидерами наших стран на Петербургском экономическом форуме. Российские инвестиции в национальную экономику Узбекистана превысили 4 триллиона рублей.