Россия продолжает укреплять отношения с новым руководством Мадагаскара — островным государством у побережья Африки, обладающим важным географическим положением.

Как пишет Bloomberg, интерес Москвы к Мадагаскару объясняется его стратегическим положением у Мозамбикского пролива, через который проходит около трети мировых поставок сырой нефти.

Западные санкции, утверждает агентство, активизировали интерес России к поиску новых партнеров, хотя Мадагаскар относится к беднейшим странам мира с весьма ограниченным экономическим и дипломатическим потенциалом.

За несколько месяцев до этого Запад встревожился из-за того, что новый президент Мадагаскара вопреки устоявшейся политической традиции совершил свою первую зарубежную поездку в статусе главы государства не во Францию, а в Россию. Западные СМИ обвиняли Москву в формировании на Мадагаскаре пророссийской политической инфраструктуры.

При этом МИД России указывал на попытки киевского режима открыть второй фронт против нашей страны в Африке — об этом свидетельствует появление украинских военных инструкторов в рядах боевиков-исламистов в целом ряде африканских стран.