ПВО отразила массированную атаку беспилотников ВСУ на Рязань

Массированную атаку украинских беспилотников отразили силы противовоздушной обороны в Рязани. Как сообщил в "Максе" губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате налета возникло возгорание на территории одного из предприятий, экстренные службы работают на месте происшествия.

По данным главы региона, не обошлось без пострадавших. По последней информации, в больницах города оказались шесть человек. Им оказывают всю необходимую помощь, угрозы жизни нет.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что в Рязани эвакуирован принадлежащий компании логистический объект. Подчеркивается, что сотрудников эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. К этому моменту работа ПВО завершена, объявлено об отбое воздушной тревоги.