ПВО сбила 295 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 29 июля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. ПВО сбила в течение ночи на 29 июля 295 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 20.00 мск 28 июля до 8.00 мск 29 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областей. Дроны уничтожены также над Ростовской и Рязанской областями, над Краснодарским краем, республиками Крым, Чувашия и Татарстан, над акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях ночного налета украинских дронов на регион. По его данным, один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ракет и БПЛА на Таганрог. Всего ПВО уничтожила около 60 ракет и беспилотников. Поврежден многоквартирный дом, жители эвакуированы.