Российские войска в ответ на террористические атаки Киева против гражданских объектов на территории нашей страны продолжили наносить удары по портам и судам в Одесской и Николаевской областях. Приходят сообщения о взрывах в Сумах и Харькове, а также о поражении локомотива воинского эшелона под Днепропетровском.

В ходе спецоперации наши подразделения накануне взяли под контроль населенный пункт Красный Кут в ДНР. В интересах группировки "Центр" экипаж вертолета МИ-28НМ поразил замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ. "Ночной охотник" нанес точный удар легкой многоцелевой управляемой ракетой.

На Краснолиманском направлении отлично сработал "Куб". Расчеты этих барражирующих боеприпасов преодолели эшелонированную систему РЭБ противника и уничтожили позиции боевиков.

На Добропольском участке фронта операторы FPV-перехватчиков устроили настоящую охоту на тяжелые дроны неприятеля. За сутки уничтожены десятки вражеских гексакоптеров.

А самоходки "Мста" не оставили никаких шансов противнику у Великомихайловки в Днепропетровской области. Артиллерия "Востока" высокоточными "Краснополями" разгромила опорники ВСУ.