Президент США Дональд Трамп встретился во вторник, 28 июля, с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Судя по фотографиям со встречи Трампа с Зеленским, на ней также присутствовали госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава американского минфина Скотт Бессент. Появились там и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, заместитель советника Трампа по национальной безопаности Майк Нидхэм, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Как заверила Кэролайн Ливитт в соцсетях, "обе встречи были позитивными и продуктивными". Однако раскрывать детали этих мероприятий она не стала.

Тем временем Зеленский в своих соцсетях утверждает, что провел удачные переговоры с американским лидером. Однако интернет-пользователи восприняли это заявление скептически.

В частности, один из комментаторов риторически поинтересовался: "Трамп упоминал, что у вас нет ни единого шанса получить 400 миллионов долларов, пока он находится у власти?" (цитата по РИА Новости). Другой интернет-пользователь выразил убежденность в том, что Зеленский в Белом доме "получил лишь лекцию о дипломатии". Главарю киевского режима советуют "сдаться России — вот что нужно для будущего Украины" вместо того, чтобы "умолять весь мир".