Российским гимнастам вернули флаг и гимн на европейских турнирах

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) официально разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях с национальной символикой.

Как сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России во вторник, 28 июля, российские гимнасты смогут соревноваться в европейских турнирах с триколором и национальным гимном, сообщает ТАСС.

Произошло это на фоне призыва Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) не ущемлять россиян в правах на турнирах под эгидой организации. Федерация подчеркивала, что "спорт и политика должны оставаться разделенными, а спортивные мероприятия должны и впредь служить нейтральными платформами, способствующими единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности".

Между тем окончательно определен состав сборной России по художественной гимнастике на чемпионате мира. Он состоится с 12 по 16 августа во Франкфурте. Нашу страну будут представлять София Ильтерякова, Мария Борисова, Арина Ковшова, Дарья Мельник, Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева, София Солонская.

В июне российские гимнастки отказались выступать на международных соревнованиях в Румынии из-за грубых нарушений регламента и дискриминации со стороны организаторов. О замене триколора на однотонный нейтральный флаг нашу федерацию гимнастики уведомили лишь устно — как и о том, что в случае победы не прозвучит государственный гимн.