Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры мужества и профессионализма наших бойцов в ходе СВО. Рядовой Сергей Евтушенков, заметив приближение вражеских БПЛА, с помощью средств РЭБ подавил два разведывательных беспилотника противника и из стрелкового оружия уничтожил ещё два FPV-дрона, не допустив потерь среди личного состава своего подразделения.

Младший сержант Аслан Каров, доставляя боеприпасы на передовую, попал под атаку коптеров ВСУ. Умело маневрируя, Аслан вывел машину с ценным грузом из зоны поражения и своевременно подвёз снаряды на позиции мотострелков.