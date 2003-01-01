В "Коломенском" открыли церковь Вознесения Господня: этим стенам почти 500 лет

Этим стенам 500 лет. Здесь можно прикоснуться к истории - с самого начала это была домовая церковь великих московских князей и русских царей. В строении 16 века реставраторы укрепили кирпичную кладку, обновили фасад и интерьеры, позолотили яблоко и крест на вершине шатра. Именно он делает постройку уникальной. Это одна из первых шатровых церквей в России. Храм сочетает в себе черты древнерусского зодчества, готики и ренессанса. Его уникальность признают во всём мире.

"У нас на территории города всего четыре объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и один из них — это церковь Вознесения Господня. После 2,5 года масштабной реставрации мы сегодня открываем для москвичей", - говорит Алексей Фурсин, руководитель Департамента культуры города Москвы.

Сейчас здесь как пять веков назад будут проходить воскресные службы.

"В церкви Вознесения Господня в дни великих православных праздников, как и прежде, будут совершаться богослужения. Церковь продолжает свою работу и в качестве музея. Для посетителей открыто не только богослужебное пространство, но и подклет (нижний этаж) храма с постоянной экспозицией", - сообщил Сергей Собянин.

Молельный зал на втором этаже выглядит почти как в год постройки. Посетителей встречает реконструкция иконостаса времен Ивана Грозного. Подклет находится на цокольном этаже церкви и обычно эти помещения скрыты от глаз обывателей. Но теперь здесь находится постоянная экспозиция музея, которая рассказывает об истории церкви и об истории Державной иконы Божией Матери.

Образ Богородицы на троне со скипетром и державой. Икону нашли в подвале церкви в 1917 году в день отречения от престола Николая II. Оригинал сейчас находится в другом храме на территории Коломенского. Рядом ещё один уникальный объект - часть сваи, которая была в основании храма. Её достали на поверхность при реставрации в 2003 году.

"Главным экспонатом является сама церковь, которую человек, уже выйдя из этой экспозиции, будучи уже подготовленным, увидит своими глазами. А здесь он приобретёт отсутствующие, может быть, знания, чтобы понять и оценить масштаб этого произведения русско-итальянской архитектуры", - говорит Андрей Баталов, заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе.

Церковь построили в 1532 году по указу Василия III. По некоторым данным, спроектировал её именитый итальянский архитектор Петро Аннибале. Высота шатра 28 метров, а самого храма - 62. Десятки лет здание было самым высоким на Руси. И сейчас осталось одним из самых узнаваемых местом притяжения паломников и туристов со всего мира.