Российские средства противовоздушной обороны в период с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнило Минобороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Россия продолжает совершенствовать систему защиты граждан и объектов от атак укронацистов с воздуха. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отмечал, что исключительно зенитными ракетами задачу ПВО не решить, поскольку "средства защиты должны стоить столько же либо меньше, чем средства атаки, беспилотной или ракетной".

В Совфеде тем временем напомнили про роль Запада в налетах украинских дронов на гражданские объекты и мирное население. Как заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью "Газете.ру", если Белый дом хочет прекращения конфликта, достаточно прекратить снабжать Украину разведданными, полетными заданиями для их беспилотников и ракет.