Патриарх Кирилл — о Дне Крещения Руси: праздник нашей духовной идентичности

Сегодня, в День Крещения Руси, прошел крестный ход с частицей мощей святого князя Владимира. C именем этого исторического деятеля связано принятие на Руси православия и начало государственности. День памяти Князя Владимира как раз 28 июля.

Шествие от Успенского собора Кремля возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Был совершен молебен.

Ранее предстоятель Русской православной церкви провел Божественную литургию в Успенском соборе Кремля. Патриарх назвал День крещения Руси праздником нашей духовной и культурной идентичности.