На встрече президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским обсуждалась новая поездка в Киев спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа.

Как заявила репортер Newsmax Нана Саджайа, осведомленный источник рассказал, что встреча Трампа с Зеленским была "очень предметная". На ней обсуждались "решения по прекращению войны, подтверждение обязательств по лицензированию в качестве долгосрочной цели".

Кроме того, политики говорили про новую поездку Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Киев с целью "создания нового импульса для дипломатических усилий".

Источник ТАСС, в свою очередь, высказался о вероятности нового визита Уиткоффа и Кушнера в Россию. По словам собеседника агентства, "такая возможность есть", однако ничего конкретного в данное время по этому вопросу нет.

До того подчеркивалось, что визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не снят с повестки, хотя пока о согласовании даты речь не идет.

Зеленский между тем уверяет, что провел очень удачные переговоры с американским лидером. Однако интернет-пользователи убеждены, что главарь киевского режима в Белом доме "получил лишь лекцию о дипломатии", а также подтверждение от Трампа того, что у Украины "нет ни единого шанса получить 400 миллионов долларов, пока он находится у власти".