Сеть каналов, чатов и ботов в мессенджере "Телеграм", которые украинские спецслужбы использовали для вербовки агентов в России, вскрыли сотрудники ФСБ. С помощью обмана и угроз противник заставлял подростков участвовать в подготовке терактов и поджогов. Основателю мессенджера Павлу Дурову предъявили обвинение по статье "содействие терроризму", его объявили в международный розыск.

Без лишнего шума сотрудники ФСБ задерживают подозреваемого в диверсионной деятельности. И руки заламывать сильно не стали. А зачем? Парню и двадцати лет не исполнилось. А это уже видеозапись с его смартфона, как отчёт перед украинской разведкой о совершённом преступлении.

Десятки одинаковых показаний, словно под копирку, собрали по всей стране. Молодые люди в интернете через чат-бот знакомств заводили переписку с понравившейся девушкой. Схема насильной вербовки со стороны украинских спецслужб была во всех случаях одинаковая и многоступенчатая.

Координаты могли бы совершенно разные – например, торгового центра, где планировали встретиться. Отправку кружочков отправители настроили так, чтобы после просмотра они исчезали из истории переписки. А жертве в "Телеграме" начинали звонить и писать уже якобы сотрудники российских силовых ведомств. На самом деле, как подчеркивают ФСБ, правоохранители никогда не используют такой вид связи. Если это произошло, необходимо незамедлительно сообщить в полицию или спецслужбы. Добровольное сообщение о готовящемся преступлении освобождает заявителя от уголовной ответственности.

Запуганные подростки соглашались. Покупали или воровали у родителей бензин. И шли на диверсию. В данном случае молодой человек поджёг автозаправочную станцию. Отчёт выслал куратору. При этом, по классической схеме телефонных мошенников, украинские боевики постоянно держали свою жертву на связи. Требовали отписываться каждые две минуты. Чтобы не успевал обдумать ситуацию, чтобы не соскочил с крючка.

"Задержаны 46 граждан РФ в возрасте от 12 до 22 лет. Совершивших по заданию украинских спецслужб вооружённые нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы. А также исполнявшие функции курьеров при доставке денежных средств обманутых граждан", - сообщили в ФСБ России.

Организация террористических актов и диверсий в глубине стране - тактика, которая, в условиях СВО абсолютно неприемлема для России. Но для Украины с неонацистским режимом во главе государства уже стало обычной практикой.

Абсолютная циничность. На удавку украинские террористы сажали детей. Согласно законам, мессенджеры обязаны следить за своим контентом. Не допускать его использование в преступных целях. Опасные страницы, где завсегдатаи не красивые блондинки или рыжие, а пропитанные ненавистью ко всему российскому люди в погонах, должны быть недоступны.

Однако администрация "Телеграма" все обращения игнорирует. Павлу Дурову заочно предъявлено обвинение по статье "содействие террористической деятельности". Его объявили в международный розыск.