Дискредитирующих Россию артистов-релокантов предложили увековечить на "доске позора"

Артистам, предавшим свою Родину и занимающимся ее дискредитацией за границей, самое место на доске позора. Такое мнение высказал во вторник, 28 июля, глава крымского парламента Владимир Константинов.

Как заявил политик в комментарии РИА Новости, люди должны понимать, чье творчество слушают, чтобы артисты-предатели лишились возможность зарабатывать деньги в России за счет патриотично настроенных сограждан.

Те, кто наплевательски относится к ценностям и интересам своей страны, меняя их на "дешевую и лицемерную похвалу западной публики", заслуживают подобного отношения, считает Константинов.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин прогнозировал, что, судя по всему, в ближайшем будущем ряды возвращающихся в Россию пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса. Председатель Госдумы предупредил таких артистов, что им не стоит рассчитывать на теплую встречу.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин также критически высказался об артистах, которые "отвернулись от страны, в которой десятилетиями получали многомиллионные состояния за счет обычных граждан". Глава Следкома подчеркивал, что такие представители шоу-бизнеса при попытке возвращения домой будут отвечать по закону за свои действия.