В Госдуме предложили обеспечить семьи с маленькими детьми бесплатными нянями

В комплексе мер по поддержке семей с детьми необходимо предусмотреть федеральную гарантию бесплатной услуги "социальная няня". С такой инициативой выступила группа депутатов Государственной думы.

Парламентарии обратились в Минтруд с предложением установить минимальный объем бесплатного кратковременного присмотра и ухода за ребенком — не менее 20 часов в месяц на семью с детьми до трех лет. Няня, по задумке политиков, может в указанные часы присматривать за малышом или на дому, или в организации социального обслуживания.

В первоочередном порядке получать услуги социальных нянь должны студенческие, многодетные и неполные семьи, семьи с детьми-инвалидами. То же самое касается родителей, у которых появилась двойня, тройня и так далее, а также семьи в трудной жизненной ситуации или те, кому не предоставлено место в яслях, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов предлагал ввести государственную зарплату для одного из родителей, который воспитывает детей до достижения ими определенного возраста. Политик пояснял, что нередко одному из родителей приходится уходить с работы ради присмотра за ребенком до пяти-шести лет, когда он сможет пойти в детсад или школу. При этом резко снижается семейный доход.

Предлагалась и мера поддержки семей с детьми в виде урезанной рабочей недели. Парламентарии указывали, что для родителей трех и более детей можно предусмотреть рабочую неделю длительностью не более 30 часов против стандартных 40 часов.