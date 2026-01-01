Враги пытаются дестабилизировать российское общество, распространяя фейки о том, что в России якобы планируется мобилизация. Об этом рассказал во вторник, 28 июля, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик выступил на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту. Видео выступления опубликовано в официальном MAX-канале Медведева.

Как подчеркнул зампред Совета безопасности, слухи о якобы мобилизации — вранье, никакой необходимости в этом для российской армии нет. Это вражеская пропаганда, которая активизировалась накануне сентябрьских выборов в Госдуму.

В первой половине 2026 года потребности российской армии в личном составе полностью удовлетворены. Около 200 тысяч человек заключили контракт с ВС России за указанный срок, еще 16 тысяч человек вступили в число добровольцев. Помимо прочего набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем — в них поступили порядка 40 тысяч военнослужащих.

Фейки о мобилизации — это "вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают, как свиней, бьют и бросают в автобусы", заявил Медведев. Он призвал политиков вести разъяснительную работу, чтобы люди "понимали истинную ситуацию".

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов отмечал, что основным способом комплектования российской армии остается добровольный набор граждан. Политик также подчеркивал, что чем активнее укронацисты будут пытаться бить по гражданским объектам в России, тем больше россиян придет в военкоматы, чтобы заключить контракты с Минобороны и защищать Родину.