Иран призвал возместить ущерб после удара Украины по торговому судну в Каспийском море

Украина должна возместить убытки, которые понес Иран после нападения ВСУ на торговое судно. Об этом во вторник, 28 июля, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.



25 июля киевский режим атаковал иранское судно в Каспийском море, в результате чего произошел взрыв, один член экипажа погиб, еще один был ранен.



В связи с атакой глава иранского дипведомства провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. В ходе него украинский дипломат назвал нападение Киева непреднамеренным.



В ответ Аракчи отметил, что Иран не стремится к эскалации с Украиной, однако ей все же стоит поплатиться за свой поступок.



"Иран не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо. Убытки должны быть возмещены", — сказал он.



После разговора с Сибигой Аракчи созвонился с главой евродипломатии Каей Каллас и проинформировал ее об инциденте. Он потребовал от европейского сообщества реакции на ситуацию.