Кафе и рестораны призвали бесплатно приносить воду посетителям

Кафе и рестораны в России хотят обязать предоставлять посетителям питьевую очищенную воду из-под крана вместо того, чтобы предлагать только платную воду в брендированных бутылках. Такое нововведение предложил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Он отметил, что официанты нередко предлагают воду гостям, не предупреждая о ее стоимости, которая может быть неприятна для покупателя.

"Иногда клиенту не сообщается, что заведение принципиально продает только сверхдорогую воду премиальных марок, иногда официант настойчиво предлагает "попить хотя бы воды" в ожидании заказа, иногда предоставление заказа необоснованно затягивается в ожидании, когда клиент сам попросит хотя бы воды, которая потом окажется "золотой"", — подчеркнул депутат.

Делягин считает, что необходимо ввести определенный стандарт обслуживания в заведениях, который закрепит подачу бесплатной воды как обязательную норму. По мнению парламентария, это повысит качество обслуживания в кафе и ресторанах, а также уменьшит количество недовольных гостей.

При этом депутат уточнил, что такое требование не должно вводиться в регионах, где водопроводная вода непригодна к употреблению.