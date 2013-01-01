Шесть человек пострадали в результате отражения атаки БПЛА на Рязанскую область

Шесть человек госпитализированы в результате массовой атаки беспилотников ВСУ на Рязанскую область, сообщил 29 июля губернатор Павел Малков.



"На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь", — говорится в его сообщении.



Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на промышленных территориях, добавил губернатор. На местах происшествий сейчас работают оперативные службы.



В связи с отражением атаки киевского режима Малков рекомендовал местным жителям по возможности оставаться в помещении и не подходить к окнам.