Добровольцы по всей России активно идут в войска беспилотных систем

Продолжается набор на военную службу по контракту. Особенно много желающих записаться в войска беспилотных систем. После тщательного отбора новобранцы проходят подготовку под руководством опытных инструкторов. На полигонах в условиях, приближенных к боевым, они отрабатывают необходимые навыки.

Арсений здесь уже ориентируется не хуже сотрудников. В этот пункт отбора в Подмосковье он приходит в третий раз, чтобы заключить контракт с Минобороны. Сначала был штурмовиком в зоне СВО, затем командовал отделением FPV-дронов, а теперь мечтает попасть в мобильную группу. Такие подразделения сейчас помогают сбивать беспилотники противника на подлете к столице.

К этому пункту отбора ежедневно приходят десятки добровольцев. Всего за пару часов оформляют необходимые документы и проходят медицинскую комиссию. Если все в порядке, то заключают контракт. А дальше в течение нескольких недель перед отправкой на полигоны новобранцы под чутким контролем опытных бойцов осваивают вводный курс по базовым военным дисциплинам.

"Выделена целая казарма пятиэтажная. Проводятся учебно-тренировочные занятия с инструкторами, которые уже непосредственно принимали участие в боевых действиях. Обсуждают медицинскую подготовку, инженерно-саперную подготовку", - сообщил Иван Тищенко, офицер пункта отбора на военную службу по контракту г. Королев Московская область.

Вот новобранцы штурмуют опорный пункт. Противник встречает их плотным огнем. Применяет гранаты. Один из бойцов ранен. По легенде, осколок зацепил бедро. Товарищи помогают наложить жгут. Затем вместе в укрытии дожидаются эвакуации. Штурмовика в безопасное место доставляет наземный робототехнический комплекс. Именно этот предназначен для эвакуации раненных. Сейчас такие применяют на всех участках фронта. Они стали незаменимыми помощниками для наших бойцов.

Полноценное боевое слаживание новобранцев только ждет. В течение трех месяцев уже на полигонах они будут отрабатывать все основные навыки в зависимости от специальности. Вот так, например, проходит обучение в войсках беспилотных систем. В условиях, максимально приближенных к реальности, отрабатывают взлет и уничтожение целей условного противника. Сегодня беспилотные системы - один из самых передовых и высокотехнологичных родов войск в нашей армии. Набирают туда разных специалистов. Это не только операторы дронов, но еще и так называемые "технари". Программисты, механики, конструкторы. Те, кто будет модернизировать летательные аппараты.

Отправляясь в зону СВО, эти военные точно знают: в тылу их родные не останутся без поддержки. Для семей защитников Родины предусмотрены льготы и различные социальные меры. А военнослужащие при заключении контракта получают единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей. Пункт отбора на службу по контракту работает на улице Яблочкова.