В Минздраве отреагировали на слухи об отмене ОМС для неработающих

В Минздраве не ведется обсуждение отмены обязательного медицинского страхования (ОМС) для неработающих граждан.

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью "Комсомольской правде", комментируя ходящие в интернете слухи об отмене ОМС для безработных.

Мы в Минздраве никакого разговора о том, чтобы неработающим прекратить доступ в систему ОМС, не ведем", - сказал глава Минздрава.

Ранее стало известно о возможном расширении базовой страховой программы. В нее хотят включить комплексную реабилитацию женщин после родов и лечение ожирения.