Старшеклассники начнут учиться по пяти обновленным программам

С 1 сентября 2027 года старшеклассники начнут изучать физику, химию, биологию, математику и информатику по обновленным практико-ориентированным программам.

Программы актуализировали в соответствии с достижениями современной науки, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

Кроме того, сделан упор на практическую составляющую предмета. Программа разработана Министерством просвещения, уточнила эксперт.

Ранее в Минпросвещения заявили, что обновлённый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования вступит в силу с 1 сентября 2027 года. По новым правилам, школьники смогут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Сейчас обязательным является углублённое изучение двух предметов.