Врачи вынесли неутешительный вердикт: вот что будет с Аллой Пугачевой

Алла Пугачева получила ужасную травму — перелом тазобедренного сустава. Четыре месяца Примадонна была прикована к кровати. Как призналась сама певица, от страха, что больше никогда не сможет ходить, у нее начались панические атаки.

Но в итоге самые худшие прогнозы не сбылись. Пугачева смогла встать на ноги. Первые шаги она делала с ходунками, а сейчас передвигается, опираясь на трость. Впереди у Примадонны трудный путь восстановления. Медики уверяют, что подобные травмы не проходят бесследно.

"Это связано с остеопорозом. Кости становятся более хрупкие. Любая травма может привести к перелому. Пожилые люди лежат в специальной конструкции", — объяснил терапевт Лев Авербах.

По словам специалиста, скорей всего исполнительнице хита "Мадам Брошкина" не делали операцию, ведь у артистки серьезные проблемы с сердцем, она могла не перенести наркоз.

"Долго лежала. После операции быстро встают, на костылях ходят, и конструкция держит. А она лежала, видимо ждали, когда само восстановится", — рассказал врач.

Ускорить процесс восстановления невозможно. Как объяснил Авербах, после перелома должна образоваться костная мозоль, а это происходит в определенные сроки, ни раньше, ни позже. "Ничем ты не поможешь. С возрастом и с остеопорозом сроки дольше", — отметил медик.

В свою очередь, нейрохирург Владимир Голубев рассказал, что при переломах шейки бедра в пожилом возрасте операция жизненно необходима. В противном случае пациента ждут ужаснейшие последствия — тромбозы, пролежни, пневмония. "Одно за собой потянет другое", — высказался доктор в беседе с Woman.ru.

Специалисты говорят, что полное восстановление может занять до полугода. Но у Аллы Борисовны оно явно затянулось. Смомента травмы прошло уже восемь месяцев, а Пугачева ходит с палочкой и видно, что шаги даются ей с трудом.