Стало известно о планах Ирана ударить по украинскому морскому порту

Удар по морскому порту Украины планировал Иран в качестве ответа на атаку своего судна в Каспийском море. Как пишет газета The New York Times, эти планы в настоящее время пересмортены благодаря неким дипломатическим усилиям.

По данным издания, в Тегеране рассматривали возможность удара по украинскому черноморскому порту ракетой с небольшой боевой частью. Атака стала бы символической и не нанесла бы большого ущерба.

Иранское торговое судно было атаковано украинскими военными в Каспийском море 25 июля. Сообщалось об одном погибшем. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Киев в провокации: он заявил, что атака совершена по указке Израиля с целью втянуть европейские страны в ближневосточный конфликт. В Тегеране заявили, что действия киевского режима не могут остаться безнаказанными. В то же время, аналитики предупреждают, что любая ракета, выпущенная Ираном в сторону Украины, привела бы к эскалации конфликта.