Светлана Ходченкова показала фото из отпуска с мужем, которого тщательно скрывает

Светлана Ходченкова после развода с Владимиром Яглычем считается одной из самых закрытых актрис российского кино. Звезда "Благословите женщину" не обсуждает личную жизнь, не делится в соцсетях фотографиями с мужем. Светлана скрывает избранника уже довольно давно.

О том, что Ходченкова во второй раз вышла замуж проболталась мама актрисы. В марте 2026 года Татьяна огорошила признанием. "Она давно замужем", — высказалась Ходченкова-старшая о дочери.

Артистка даже эту информацию не комментировала. По слухам, Светлана нашла свое счастье с бизнесменом. Мужчина добился значительных успехов в сфере IT. Однако его имя держится в секрете.

В соцсетях Ходченкова охотно делится своими снимками, а возлюбленного от посторонних глаз прячет. Так, на днях Светлана с мужем уехали в отпуск в Павловск. Кадры из живописных окрестностей Санкт-Петербурга актриса размещает в своем блоге.

На одном из фото звезда кино показала пейзажи, запечатленные во время велосипедной прогулки. Поклонники Ходченковой тут же решили, что кадры сделал ее муж. "Эх, повезло вам, Светлана, муж не только богатый, но еще и фотограф от Бога!" — написал один из пользователей Сети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, со своим первым мужем Ходченкова познакомилась на съемочной площадке фильма "Карусель". В 2005 году Владимир Яглыч сделал возлюбленной предложением, и актеры поженились. Однако семейная идиллия быстро дала трещину. И все из-за ревности ь Яглыча. "Решили разойтись, чтобы не поубивать друг друга", — позже признался артист в одном из интервью.