В тверской деревне загорелись декорации для киносъемок

Крупный пожар на площади 2 тысячи квадратных метров тушат в Тверской области. В деревне Большое Кобяково загорелись декорации для киносъёмок.

Пламенем охватило 30 строений. Прибывшим спасателям удалось отстоять от огня десять. На месте работают 34 специалиста, задействовано девять единиц техники.

Сейчас открытое горение ликвидировано. Идёт проливка и разбор конструкций. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании пиротехники. Пострадавших нет.