В Москве стартовала выставка, посвященная казачеству в Крыму

От покорения Крыма и войны 1812-го года до Великой Отечественной и референдума 2014-го. Славной истории Черноморского казачьего войска и возрождению казачества в Крыму посвящена мультимедийная экспозиция, которая открылась в Москве.

В Музее современной истории России - копии старинных артефактов, мундиры и облачения, документальные источники и видеохроника. Особое внимание уделено роли православной веры в жизни казаков и связям черноморцев с Приднестровьем и Сербией.

Выставка уже побывала в Центральном музее Тавриды и на других площадках полуострова. Открытие в столице приурочено ко Дню крещения Руси.