Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск.

Ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, сообщили в ФСБ России.

По данным спецслужбы, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые киевские спецслужбы используют для подготовки диверсий, терактов и кибермошенничества в России.

"Последствия - многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб", - говорится в сообщении.

В этом же пресс-релизе ФСБ рассказала о раскрытии крупной вербовочной сети, устроенной через сервис "Дайвинчик". Через него Киев вовлекал россиян в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки. Уточняется, что в конце декабря 2025 года чат-бот канала был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.