В Москве тайно похоронили маму и бабушку Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров тайно похоронил маму и бабушку в Москве. Закрытая церемония прошла 28 июля на Троекуровском кладбище. Исполнитель хита "Единственная" не хотел привлекать внимание общественности, но информация все равно просочилась в СМИ.

Мама Филиппа скончалась еще в 1994 году, а бабушка за несколько лет до этого. Их прах хранился в одном из колумбариев столицы Болгарии. Чтобы перевезти останки родных в Москву, певцу пришлось обратиться в российский МИД.

"Я год занимался этим вопросом! Сделать это оказалось очень непросто, но помогло наше Министерство иностранных дел. Вы бы знали, чего мне стоило перевести урны с прахом из Болгарии, учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию, санкции. Теперь я их всегда смогу навестить, поклониться, принести цветы", — рассказал Киркоров изданию Metro.

Как признался артист, на похоронах он намеренно отказался от публичности, чтобы провести этот день в кругу самых близких. Мама и бабушка Филиппа упокоились на 21-м участке Троекуровского рядом с Бедросом Киркоровым. Певец отметил, что мечтает создать семейное захоронение.

Пока на кладбище установлено гранитное основание на могиле отца Киркорова, артист занимается возведением памятника. Филипп перебрал множество эскизов, но остановился на том, что запечатлеет историю большой любви двух артистов — Бедроса и Виктории Киркоровых.