Алина Загитова устроила публичные разборки с хореографом

Хореограф Иван Ригини раскритиковал тренерские способности олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Специалист скептически отнесся к планам фигуристки открыть собственную школу в Казани.

"Кого она наберет, когда карьера Алины короче чьей-либо. Она не научит", — заявил хореограф.

Загитова терпеть критику в свой адрес не стала. Спортсменка хлестко ответила Ригини, назвав его поведение непрофессиональным.

"Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. Как говорили классики: главное не количество, а качество. И мужчину определяют его поступки. Здесь тоже есть над чем задуматься", — припечатала Загитова хореографа.

Алина отметила, что ее карьера прошла в лучшем штабе мира — группе Этери Тутберидзе. Мол, работа со специалистом такого уровня многому ее научила, сейчас спортсменке есть что передать юным фигуристам.

Не забыла Загитова указать и на свои достижения. Фигуристка подчеркнула, что является одной из самых титулованных спортсменок в истории России и единственной, завоевавшей все титулы в одиночном катании.

Защитить Алину от необоснованной критики поспешила тренер Татьяна Тарасова. "Он забыл, кто такая Алина", — заявила легендарная наставница.

Открытие Центра фигурного катания Загитовой запланировано на 31 августа. Школа Алины будет находиться в Казани. Фигуристка намерена лично работать с учениками.