Жара вернется в Москву в начале августа

В первые дни августа в Москве ожидается теплая и солнечная погода.

Уже в пятницу, 31 июля, погоду в столичном регионе начнет определять антициклон, сообщила RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Воздух прогреется до плюс 28 градусов. Осадков не ожидается. Ночная температура составит 14-16 градусов.

Тем временем сегодня в Москве будет по-прежнему облачно и дождливо, не исключены грозы. Днем в столице воздуха будет от 18 до 20 градусов, по области — от 16 до 21 градусов . Ветер западный, с порывами 3-8 метров в секунду.