ВС России вновь нанесли удары по портам и морским судам Украины

Российская армия продолжила наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, доставляющим грузы для ВСУ. Объекты атакованы в течение вечера 28 июля и ночи 29 июля, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, целями ночного удара стали, в частности, объекты "Николаевского морского торгового порта". Беспилотными летательными аппаратами поражены склады грузов военного назначения, а также резервуары с топливом, предназначенным для украинской армии.

Кроме того, минувшим вечером российские беспилотники атаковали два сухогруза, направлявшихся в порты "Одесса" и "Черноморск". На борту судов находилось вооружение и другие военные грузы для ВСУ.