Дурову может грозить пожизненное лишение свободы

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, если его вина будет доказана.

Ранее стало известно, что Россия объявила основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщил ТАСС адвокат Владимир Жеребенков. Юрист подчеркнул, что эта статья является очень серьезной. Не исключено, что в ходе расследования бизнесмену могут предъявить и другие обвинения.

Дурова также могут заочно арестовать на территории России, заявил адвокат. Эта процедура необходима для экстрадиции.