Варшава предложила Киеву разместить производство ракет для Patriot в Польше

Производство ракет для Patriot не может находиться на территории, объятой войной. Поэтому его следует размещать не на Украине, а в Польше, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

По словам главы Минобороны, Польша должна это делать вместе с Украиной. Как сказал Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM, размещение фабрики на польской территории – безопасный вариант.

С подобным предложением ранее уже выступала заместитель министра Магдалена Собковяк-Чарнецкая. Она сказала об этом во время недавней поездки в США. Американский лидер Дональд Трамп ранее пообещал передать Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot.