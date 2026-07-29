Созданный Западом монстр вскоре атакует своего творца. Западные страны сотворили чудовище из Киева, который готов за деньги обслуживать любые группировки, заявила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России в эфире радио Sputnik прокомментировала сообщение итальянского издания Il Fatto quotidiano. В публикации сказано, что итальянская мафия закупает оружие для своих боевиков на Украине. Журналисты утверждают, что на Украине пропало около 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов. Все это впоследствии попало на черный рынок Европы. Большая часть этого арсенала – именно из европейских поставок. Страны ЕС предпочитают не раскрывать, что именно направляют Киеву – а такая политика затрудняет полицейский контроль над хождением оружия.

Захарова предупредила Запад, что он никогда не сможет поставить под контроль созданное им чудовище. Этот монстр уже идет напролом. Скоро он будет обслуживать интересы не только итальянской мафии, но любых группировок, которые будут давать ему деньги.