Собянин рассказал о преимуществах проекта "Умная госпитализация" для пациентов

Москва готова безвозмездно передавать регионам инновационные технологии в сфере здравоохранения. Как заявил сегодня мэр Сергей Собянин в социальных сетях, один из таких проектов - внедрение ЕМИАС в городских медучреждениях Санкт-Петербурга. К системе уже подключены 26 больниц. Следующим этапом станет введение регионального сегмента ЕМИАС в поликлиниках.

Также мэр рассказал о работе инновационных сервисов в столичной медицине. Так, "Умная госпитализация" позволяет москвичам онлайн выбрать больницу и дату. Врач поликлиники создаёт цифровую заявку, которую получают профильные городские стационары. После изучения клинического случая больницы предлагают возможные сроки госпитализации или предварительной консультации. Пациент видит их в приложении "ЕМИАС.ИНФО" и выбирает подходящий вариант.