Ваня Дмитриенко сделал заявление о свадьбе с 17-летней Анной Пересильд

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко встречаются уже полтора года. Отношения певца и актрисы начались с переписки в соцсетях. Ваня предложил Анне сняться в его клипе, после недолгих раздумий наследница звезды фильма "Вызов" согласилась. На съемочной площадке между артистами завязался роман.

Дмитриенко признался, что у него серьезные чувства к Пересильд. Ваня задумался о свадьбе, правда, предложение возлюбленной он пока не сделал. О своих планах певец рассказал в беседе со Славой Бустером.

"Мне кажется, идеальная свадьба — она та, которую ты принимаешь с легкостью. Вот когда нет этого восьмилетнего ожидания, этого предложения, когда ты там сомневаешься... Я отношусь к свадьбе как к важному решению. И решение должно прийти с легкостью и уверенностью. А долгие сомнения — это уже как будто немного не про то", — поделился Дмитриенко.

Артист мечтает о большой семье, он готов стать многодетным отцом. "Троих хотел бы", — заявил Ваня.

Как Анна относится к таким планам, не известно. Дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя всего 17 лет. Девушка только начала свою карьеру в кино, у нее много творческих планов.

Пересильд и Учитель одобряют отношения Ани с Ваней. Режиссер в одном из интервью даже назвал влюбленных удивительной парой.