Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС

Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам о вступлении Украины в Евросоюз.

Процесс переговоров о вступлении Киева в объединение разбит на 33 раздела, которые объедены в шесть кластеров.

Будапешт отложил открытие второго и третьего кластеров, в которых идет речь об ускоренной интеграции Киева в ЕС, а также о расширении экономической и социальной политики, пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По мнению венгерских властей, Киев не должен получать приоритет перед кандидатами из Западных Балкан. Например, перед Молдавией.

В сложившейся ситуации европейские чиновники считают, что для сохранения поддержки Венгрии придется применить "политическую силу".