Россия предложила дружественным странам истребитель Су-57Э

Россия предложила дружественным странам приобрести истребитель Су-57Э. Предложение озвучил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

По словам Михеева, концерн готов вести с дружественными России странами контрактную работу по поставкам как истребителя 5-го поколения Су-57Э, так и предназначенных для него авиационных средств поражения. Речь идет, в частности, о новейшей авиаракете класса воздух - воздух РВВ-СДМ.

Уточняется, что ракета РВВ-СДМ предназначена для вооружения Су-57Э производства входящей в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации. Также она может применяться на других самолетах российского производства после их соответствующей доработки, либо интегрироваться в комплекс вооружения самолетов иностранного производства. Дальность пуска и эффективность применения новейшей ракеты увеличены. Кроме того, введен пассивный канал радиолокационной головки самонаведения для полной скрытности, передает ТАСС.